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10:01 (мск), источник: АиФ Омск

Мужчина пытался незаконно покинуть Омск в грузовике

Нарушитель был обнаружен на верхней полке спального помещения кабины грузового автомобиля.

Мужчина пытался незаконно покинуть Омск в грузовике, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

В автомобильном пункте пропуска «Исилькуль» пограничники во время осмотра грузового транспортного средства обнаружили гражданина, прятавшегося в помещении кабины. В ходе проверки выяснилось, мужчине ограничен выезд за пределы страны. Зная, что легально пересечь границу он не сможет, он предпринял попытку уклониться от прохождения пограничного контроля. За нарушение режима государственной границы задержанный был привлечен к административной ответственности. Также рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности водителя грузовика.

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