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09:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Убийца Ольги Емельяновой дал признательные показания — родственники

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Убийца Ольги Емельяновой дал признательные показания. Об этом агентству «Башинформ» рассказали ее родственники.

Именно он запечатлен на фотографии, которую она успела отправить знакомому в день своего исчезновения, 22 сентября. Официальной информации следственных органов о причинах и обстоятельствах гибели Ольги Емельяновой пока нет.

В группе соцсети «ВКонтакте» родственники просят помочь в похоронах. Объявлен сбор средств. Родная сестра погибшей Татьяна сообщила, что Ольгу похоронят завтра на городском кладбище в Салавате.

В соцсети со вчерашнего вечера родственники, знакомые, коллеги, родительский комитет школы, просто незнакомые люди высказывали соболезнования родным в связи с утратой светлого и доброго человека, красивой женщины и любящей матери.

Сестра ее мужа Вероника поблагодарила всех за помощь и поддержку.

У Ольги остались двое детей: 10-летний сын и 2-летняя дочь. Завтра девочке исполнится три года.

Как сообщало агентство «Башинформ», недалеко от города Салавата в лесах, где искали пропавшую без вести 28-летнюю мать двоих детей, вечером 28 сентября нашли тело женщины. Родственники официально подтвердили, что найденное тело опознано, принадлежит Ольге Емельяновой.

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