Убийца Ольги Емельяновой дал признательные показания — родственники

Именно он запечатлен на фотографии, которую она успела отправить знакомому в день своего исчезновения, 22 сентября. Официальной информации следственных органов о причинах и обстоятельствах гибели Ольги Емельяновой пока нет.

В группе соцсети «ВКонтакте» родственники просят помочь в похоронах. Объявлен сбор средств. Родная сестра погибшей Татьяна сообщила, что Ольгу похоронят завтра на городском кладбище в Салавате.

В соцсети со вчерашнего вечера родственники, знакомые, коллеги, родительский комитет школы, просто незнакомые люди высказывали соболезнования родным в связи с утратой светлого и доброго человека, красивой женщины и любящей матери.

Сестра ее мужа Вероника поблагодарила всех за помощь и поддержку.

У Ольги остались двое детей: 10-летний сын и 2-летняя дочь. Завтра девочке исполнится три года.