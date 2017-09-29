Убийца Ольги Емельяновой дал признательные показания — родственники
УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Убийца Ольги Емельяновой дал признательные показания. Об этом агентству «Башинформ» рассказали ее родственники.
УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Убийца Ольги Емельяновой дал признательные показания. Об этом агентству «Башинформ» рассказали ее родственники.
Именно он запечатлен на фотографии, которую она успела отправить знакомому в день своего исчезновения, 22 сентября. Официальной информации следственных органов о причинах и обстоятельствах гибели Ольги Емельяновой пока нет.
В группе соцсети «ВКонтакте» родственники просят помочь в похоронах. Объявлен сбор средств. Родная сестра погибшей Татьяна сообщила, что Ольгу похоронят завтра на городском кладбище в Салавате.
В соцсети со вчерашнего вечера родственники, знакомые, коллеги, родительский комитет школы, просто незнакомые люди высказывали соболезнования родным в связи с утратой светлого и доброго человека, красивой женщины и любящей матери.
Сестра ее мужа Вероника поблагодарила всех за помощь и поддержку.
У Ольги остались двое детей: 10-летний сын и 2-летняя дочь. Завтра девочке исполнится три года.
Как сообщало агентство «Башинформ», недалеко от города Салавата в лесах, где искали пропавшую без вести 28-летнюю мать двоих детей, вечером 28 сентября нашли тело женщины. Родственники официально подтвердили, что найденное тело опознано, принадлежит Ольге Емельяновой.