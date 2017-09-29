Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Срочный ужин: что заставило Путина отправиться к Эрдогану
Глава «Победы»: вся отрасль знала про грядущий коллапс «ВИМ-Авиа»
Посол ЕС рассказал о неожиданном вопросе Путина про главу Литвы
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: Каменских дразнит Сеть фигурой в сиреневом бикини
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:16 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму задержали двух украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота, сообщила ФСБ.

Источник: РИА Новости

«Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович», — сказано в релизе.

Уточняется, что задержанный мужчина — военнослужащий, его подразделение находится в Крыму.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Виновным грозит до 20 лет заключения.

За шпионаж для Украины в Крыму задержан российский военнослужащий и его подруга
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
 Таинственная смерть большевика, который погряз в роскоши
Женщина вынесла из офиса доклад о 'русских хакерах' в колготках
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Мужчина с ножом напал на людей на Урале. Погибли 4 человека
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как отремонтировать ванную в хрущевке: реальный пример со сметой
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Кейт Миддлтон борется с токсикозом необычным способом Принц Уильям рассказал, как его жена справляется с утренней тошнотой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь