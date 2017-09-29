В Крыму задержали двух украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота, сообщила ФСБ.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота, сообщила ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович», — сказано в релизе.
Уточняется, что задержанный мужчина — военнослужащий, его подразделение находится в Крыму.
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Виновным грозит до 20 лет заключения.
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