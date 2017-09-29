Под Тольятти фура протаранила дорожную машину и покалечила рабочего

В четверг, 28 сентября, примерно в 13:00, в Ставропольском районе, 26-летний водитель грузовика VOLVO FM из Саратовской области, следовавший по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти, на 997 км трассы столкнулся с фургоном ГАЗ-2705, обслуживавшим дорожные работы, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области.