Под Тольятти фура протаранила дорожную машину и покалечила рабочего
Совершивший ДТП водитель фуры ранее был лишен водительских прав.
Совершивший ДТП водитель фуры ранее был лишен водительских прав.
В четверг, 28 сентября, примерно в 13:00, в Ставропольском районе, 26-летний водитель грузовика VOLVO FM из Саратовской области, следовавший по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти, на 997 км трассы столкнулся с фургоном ГАЗ-2705, обслуживавшим дорожные работы, сообщают СМИ со ссылкой на
В результате автомобильной аварии пострадал дорожный рабочий. Его доставили в реанимацию СОКБ им. Середавина с подозрением на закрытый перелом костей таза, множественные переломы ребер справа, закрытую травму грудной клетки, пневмоторакс справа, перелом малой берцовой кости, закрытую
По данным полиции, совершивший ДТП водитель автомобиля VOLVO ранее был лишен водительских прав всех категорий.
По факту ДТП проводится проверка.