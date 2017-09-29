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10:50 (мск), источник: АиФ Самара

Под Тольятти фура протаранила дорожную машину и покалечила рабочего

Совершивший ДТП водитель фуры ранее был лишен водительских прав.

В четверг, 28 сентября, примерно в 13:00, в Ставропольском районе, 26-летний водитель грузовика VOLVO FM из Саратовской области, следовавший по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти, на 997 км трассы столкнулся с фургоном ГАЗ-2705, обслуживавшим дорожные работы, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате автомобильной аварии пострадал дорожный рабочий. Его доставили в реанимацию СОКБ им. Середавина с подозрением на закрытый перелом костей таза, множественные переломы ребер справа, закрытую травму грудной клетки, пневмоторакс справа, перелом малой берцовой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По данным полиции, совершивший ДТП водитель автомобиля VOLVO ранее был лишен водительских прав всех категорий.

По факту ДТП проводится проверка.

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