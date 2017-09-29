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11:06 (мск), источник: ТАСС

Источник: четыре человека погибли и один пострадал при нападении мужчины с ножом на Урале

По предварительным данным, конфликт в поселке Шамары Свердловской области произошел на бытовой почве.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября./ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на людей в поселке Шамары Шалинского городского округа Свердловской области. Четыре человека погибли, один ранен, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«28 сентября… четыре [человека] погибли. Один госпитализирован. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве», — сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов региона.

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