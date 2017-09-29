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10:44 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы перегородили дорогу шлагбаумом и два часа не выпускали «скорую»

Медикам пришлось вызывать полицию.

В Красноярске автомобиль скорой помощи два часа не мог выехать из двора жилого дома из-за закрытого шлагбаума. Как рассказала корреспонденту Newslab.ru пресс-секретарь министерства здравоохранения Красноярского края Зоя Масленникова, инцидент произошел сегодня ночью, 29 сентября, во дворе по ул. Ленина, 128.

Врачей по этому адресу около полуночи вызвала молодая женщина, у которой была температура. Когда скорая помощь заезжала во двор, шлагбаум был открыт. После того, как медики оказали помощь и вышли на улицу, они обнаружили, что проезд закрыт.

Женщина, вызвавшая бригаду, отказалась открыть шлагбаум, объяснив это тем, что у нее нет нужного брелока. Медики предложили позвонить соседям, но красноярка не захотела, сообщив, что ей неудобно беспокоить людей в час ночи. После чего женщина включила на телефоне автоответчик, и диспетчер скорой помощи больше не смог до нее дозвониться.

«Ломать шлагбаум нельзя, это дворовая собственность. Потом пришлось бы решать проблему в суде», — пояснила Зоя Масленникова. Медикам пришлось вызывать полицейских — они устроили обход по квартирам, чтобы найти человека, который откроет шлагбаум.

Выбраться из «плена» врачам удалось только через два часа, около трех ночи. После чего бригада поехала на следующие вызовы.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что поведение красноярки могло стоить жизни другому человеку: «В этот раз, к счастью, ничего серьезного не было. Но это мог быть вопрос жизни и смерти: например, если бы скорую вызывали для больного с инфарктом или в городе была эпидемия».

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