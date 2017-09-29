В Приморье нашелся подросток, которого разыскивали родители
Эдуард Прудчинский, 2000 года рождения, отправился в гости к товарищу во Владивосток, и с 9 сентября перестал выходить на связь с родителями.
Эдуард Прудчинский, 2000 года рождения, отправился в гости к товарищу во Владивосток, и с 9 сентября перестал выходить на связь с родителями.
Родственники пропавшего парня, родители обратились в полицию за помощью. Сотрудники правоохранительных органов провели первоначальные розыскные мероприятия. В возбуждении уголовного дела в ОМВД России по г. Партизанску им отказали в связи с отсутствием состава преступления.
Как сообщили на Whatsapp редакции «Вести: Приморье» родители Эдуарда, парень нашелся 27 cентября. И они благодарят всех, кто помогал им в розыске сына.