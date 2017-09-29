В Приморье нашелся подросток, которого разыскивали родители

Родственники пропавшего парня, родители обратились в полицию за помощью. Сотрудники правоохранительных органов провели первоначальные розыскные мероприятия. В возбуждении уголовного дела в ОМВД России по г. Партизанску им отказали в связи с отсутствием состава преступления.