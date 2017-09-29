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10:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском районе столкнулись две легковушки и школьный микроавтобус

Пострадал водитель «Лады».

Рано утром в пятницу, 29 сентября в Пермском районе произошло ДТП.

Около 7 часов утра возле села Култаево столкнулись три автомобиля. По предварительной информации 28-летний водитель ВАЗ-219010 не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Suzuki Grand Vitara. После этого «Ладу» отбросило на школьный микроавтобус, который стоял перед перекрестком.

«Водитель ВАЗ-219010 доставлен в больницу. В микроавтобусе пассажиров не было. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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