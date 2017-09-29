В Пермском районе столкнулись две легковушки и школьный микроавтобус
Пострадал водитель «Лады».
Пострадал водитель «Лады».
Рано утром в пятницу, 29 сентября в Пермском районе произошло ДТП.
Около 7 часов утра возле села Култаево столкнулись три автомобиля. По предварительной информации 28-летний водитель ВАЗ-219010 не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Suzuki Grand Vitara. После этого «Ладу» отбросило на школьный микроавтобус, который стоял перед перекрестком.
«Водитель ВАЗ-219010 доставлен в больницу. В микроавтобусе пассажиров не было. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю.