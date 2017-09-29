В Заинске начался процесс по делу о смертельном ДТП со сгоревшим автобусом

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 2 июля на 52-м км трассы Набережные Челны — Альметьевск в Заинском районе в аварию попал автобус, в котором ехали 28 пассажиров.

Как установило следствие, водитель превысил скорость, не учел дорожных и погодных условий, пренебрег дистанцией и столкнулся с грузовиком «МАН», ехавшим в попутном направлении. От удара автобус загорелся, выехал на разделительную полосу и перевернулся.

В результате аварии14 человек погибли, остальные получили различные травмы. Автобус и грузовик полностью сгорели.

Полицейские отмечают, что следственные органы провели большое количество судебных экспертиз, в том числе, генотипоскопические, комиссионные автотехнические и компьютерные, судебно-медицинские, множество допросов и других следственных действий в различных регионах.