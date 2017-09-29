Из-за угрозы взрыва эвакуировали свердловское правительство

29 сентября 2017 года в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали здания свердловского правительства, резиденции губернатора Среднего Урала, МУГИСО, а также региональных министерства строительства и министерства образования.

Волна звонков о «минировании» началась в России 10 сентября. Людей эвакуировали из торговых центров, учебных заведений, с вокзалов, из зданий мэрий и аэропортов.

Эвакуации проводились в том числе и на Урале — Перми, Новом Уренгое и Екатеринбурге. В уральской столице, в частности, в ночь на 12 сентября были эвакуированы посетители Южного автовокзала и ТРЦ «Гринвич». Спустя неделю торговый центр «атаковали» вновь, на это раз вместе с администрацией города, цирком и «Рубином».