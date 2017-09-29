Из-за угрозы взрыва эвакуировали свердловское правительство
И резиденцию губернатора.
И резиденцию губернатора.
29 сентября 2017 года в Екатеринбурге
Как сообщил «Уралинформбюро» собственный источник, сообщение о заложенной бомбе поступило по телефону.
Волна звонков о «минировании» началась в России 10 сентября. Людей эвакуировали из торговых центров, учебных заведений, с вокзалов, из зданий мэрий и аэропортов.
Эвакуации проводились в том числе и на Урале — Перми, Новом Уренгое и Екатеринбурге. В уральской столице, в частности, в ночь на 12 сентября были эвакуированы посетители Южного автовокзала и ТРЦ «Гринвич». Спустя неделю торговый центр «атаковали» вновь, на это раз вместе с администрацией города, цирком и «Рубином».