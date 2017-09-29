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11:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

Заседание по смертельному ДТП с автобусом в Заинске отложено

(Заинск, 29 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Заседание по смертельному ДТП с автобусом в Заинске отложено из-за неявки пострадавших. Следующее заседание состоится 30 октября.

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 2 июля на 52-м км трассы Набережные Челны — Альметьевск в Заинском районе в аварию попал автобус, в котором ехали 28 пассажиров.

Как установило следствие, водитель превысил скорость, не учел дорожных и погодных условий, пренебрег дистанцией и столкнулся с грузовиком «МАН», ехавшим в попутном направлении. От удара автобус загорелся, выехал на разделительную полосу и перевернулся.

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