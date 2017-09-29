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11:00 (мск), источник: Sputnik.by

Дело об убийстве Татьяны Курсевич суд начнет рассматривать 2 октября

Обвиняемому в убийстве молодой минчанки, которую две недели искала вся страна, грозит наказание вплоть до смертной казни.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Минский городской суд начнет рассмотрение уголовного дела об убийстве минчанки Татьяны Курсевич 2 октября, сообщили в суде.

Резонансное преступление было совершено в конце 2016 года. Две недели вся страна искала пропавшую девушку, которая исчезла вместе со своим автомобилем Audi A3, у которого была характерная примета — красный бампер на светлой машине. Тело женщины было найдено спустя 2 недели после исчезновения.

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«Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда начнет рассмотрение данного уголовного дела в понедельник в 14.00», — сообщили Sputnik в пятницу в Мингорсуде.

Фигуранту предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — п. 6 ч.2 ст. 139 «Убийство», ч.1 ст. 205 «Кража», ст. 378 «Хищение личных документов», уточнили в суде.

Милиция и волонтеры искали исчезнувшую женщину более двух недель, за ее поиском следила вся страна. По подозрению в убийстве был задержан ее бой-френд.

В начале декабря тело убитой с особой жестокостью женщины был обнаружено закопанным в хозпостройке в Вилейском районе.

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