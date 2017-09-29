От Центральной России до Урала: ФСБ накрыла крупную сеть торговцев оружием
Операция по пресечению противоправной деятельности прошла в 21 регионе страны; закрыты восемь мастерских по изготовлению боеприпасов.
Операция по пресечению противоправной деятельности прошла в 21 регионе страны; закрыты восемь мастерских по изготовлению боеприпасов.
Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД России пресекла работу сразу нескольких каналов поставки оружия с территории Украины, а также деятельность восьми мастерских по производству боеприпасов и модернизации оружия — операция прошла в 21 регионе России от центральной части до Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«В 21 регионе страны — от центральной части России до Урала — проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины. Из незаконного оборота изъяты более 7 тыс. боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва, 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет “Калашникова”, 11 автоматов, 10
Прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В настоящее время проводятся дополнительные
Напомним, в 2016 году контрразведчики Челябинской области сообщали о ликвидации в