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11:03 (мск), источник: dostup1.ru

От Центральной России до Урала: ФСБ накрыла крупную сеть торговцев оружием

Операция по пресечению противоправной деятельности прошла в 21 регионе страны; закрыты восемь мастерских по изготовлению боеприпасов.

Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД России пресекла работу сразу нескольких каналов поставки оружия с территории Украины, а также деятельность восьми мастерских по производству боеприпасов и модернизации оружия — операция прошла в 21 регионе России от центральной части до Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

«В 21 регионе страны — от центральной части России до Урала — проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины. Из незаконного оборота изъяты более 7 тыс. боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва, 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет “Калашникова”, 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер (“Глок”, “Вальтер”, ПМ, ТТ, АПС, ПСМ, “Наган”), в том числе с “глушителями”, — а также гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия», — рассказали в ФСБ.

Прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности задержанных, установлению их преступных связей, в том числе за рубежом, а также фактов возможной причастности к совершению иных противоправных деяний на территории Российской Федерации.

Напомним, в 2016 году контрразведчики Челябинской области сообщали о ликвидации в Катав-Ивановске сети торговцев огнестрельным оружием. Кроме хранителей-сбытчиков средств поражения, были задержаны покупатели и изготовители. Группировка имела доступ к производственной базе одного из местных предприятий, что позволяло ей использовать заводское оборудование для производства и переделки оружия.

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