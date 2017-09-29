От Центральной России до Урала: ФСБ накрыла крупную сеть торговцев оружием

Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД России пресекла работу сразу нескольких каналов поставки оружия с территории Украины, а также деятельность восьми мастерских по производству боеприпасов и модернизации оружия — операция прошла в 21 регионе России от центральной части до Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

«В 21 регионе страны — от центральной части России до Урала — проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины. Из незаконного оборота изъяты более 7 тыс. боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва, 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет “Калашникова”, 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер (“Глок”, “Вальтер”, ПМ, ТТ, АПС, ПСМ, “Наган”), в том числе с “глушителями”, — а также гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия», — рассказали в ФСБ.

Прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности задержанных, установлению их преступных связей, в том числе за рубежом, а также фактов возможной причастности к совершению иных противоправных деяний на территории Российской Федерации.