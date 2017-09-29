В Набережных Челнах из-за пожара в поликлинике № 3 эвакуировали 200 человек
Пожар вспыхнул примерно в 9.50 29 сентября в поликлинике № 3 Набережных Челнов, сообщает
Пожар вспыхнул примерно в 9.50 29 сентября в поликлинике № 3 Набережных Челнов, сообщает
Очаг возгорания был обнаружен в помещении архива, в подвале.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали 200 человек, из которых 100 — персонал.
В 10.18 возгорание было локализовано на площади 10 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия нет. Работы на месте продолжаются.