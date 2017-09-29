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11:02 (мск), источник: АиФ Казань

В Набережных Челнах из-за пожара в поликлинике № 3 эвакуировали 200 человек

Пожар вспыхнул примерно в 9.50 29 сентября в поликлинике № 3 Набережных Челнов, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Очаг возгорания был обнаружен в помещении архива, в подвале.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 200 человек, из которых 100 — персонал.

В 10.18 возгорание было локализовано на площади 10 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия нет. Работы на месте продолжаются.

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