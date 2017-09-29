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11:15 (мск), источник: ЕАН

Здание МУГИСО также эвакуировали после сообщения о бомбе

Сотрудников министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области сегодня эвакуировали в связи с сообщением о бомбе.

Напомним, также пришлось покинуть рабочие места сотрудникам зданий свердловского правительства и администрации губернатора. Причина та же — телефонный звонок с сообщением о заложенной взрывчатке.

Напомним, десять дней назад в уральской столице после аналогичных сообщений, отправленных по электронной почте, эвакуировали здания мэрии, цирка, «Рубина» и ТРЦ «Гринвич».

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