Здание МУГИСО также эвакуировали после сообщения о бомбе
Сотрудников министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области сегодня эвакуировали в связи с сообщением о бомбе.
Сотрудников министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области сегодня эвакуировали в связи с сообщением о бомбе.
Напомним, также пришлось покинуть рабочие места сотрудникам зданий свердловского правительства и администрации губернатора. Причина та же — телефонный звонок с сообщением о заложенной взрывчатке.
Напомним, десять дней назад в уральской столице после аналогичных сообщений, отправленных по электронной почте, эвакуировали здания мэрии, цирка, «Рубина» и ТРЦ «Гринвич».