27-летний Дмитрий Рязанов, которого месяц искала вся Башкирия, погиб

27-летний Дмитрий Рязанов пропал в ночь с 7 на 8 августа в селе Месягутово: молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении, с тех пор на связь он не выходил. 29 сентября, мама Дмитрия, Наталья, сообщила что похороны сына пройдут сегодня в родном селе: выяснилось, что тело мужчины было обнаружено некоторое время назад в Набережных Челнах. О причинах смерти пока ничего не известно.