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11:13 (мск), источник: Комсомольская правда

27-летний Дмитрий Рязанов, которого месяц искала вся Башкирия, погиб

Об этом сообщила мама пропавшего Наталья.

27-летний Дмитрий Рязанов пропал в ночь с 7 на 8 августа в селе Месягутово: молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении, с тех пор на связь он не выходил. 29 сентября, мама Дмитрия, Наталья, сообщила что похороны сына пройдут сегодня в родном селе: выяснилось, что тело мужчины было обнаружено некоторое время назад в Набережных Челнах. О причинах смерти пока ничего не известно.

Напомним, Дмитрия искали почти месяц. 16 августа было зафиксировано, что мужчина включал свой мобильный телефон. Но выйти с ним на связь так и не удалось.

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