Стали известны подробности массового убийства прохожих под Екатеринбургом

Сразу несколько тревожных сообщений поступило в полицию Шали 28 сентября. Первой обратилась местная жительница, сообщившая, что неизвестный убил ее 53-летнего супруга, а буквально через час участковый доложил, что на пилораме в деревне Гора обнаружены трупы двоих мужчин, а около телевышке — еще одного.

«Личность подозреваемого полиция установила оперативно. Им оказался пять раз судимый за совершение тяжких преступлений местный житель 1963 года рождения по имени Александр. На его розыск и задержание были ориентированы все наряды. Вскоре указанного мужчину в состоянии алкогольного опьянения на улице Победы обнаружил наряд Госавтоинспекции. Гражданин оказал активное сопротивление при задержании. Увидев инспектора ГИБДД, он извлек из рукава нож и, пояснив, что ему нечего терять, начал приближаться к полицейскому. Не остановил нападавшего и произведенный капитаном полиции предупредительный выстрел в воздух. Задержать мужчину удалось, только ранив его из табельного пистолета Макарова в ногу, госпитализация ему не потребовалась. Сейчас он содержится под стражей и спрашивает у сыщиков, почему они его не застрелили сразу», — рассказал УралПолит.Ru официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых.