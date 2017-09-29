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11:29 (мск), источник: УралПолит.ру

Стали известны подробности массового убийства прохожих под Екатеринбургом

ШАЛЯ, 29 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который убил четырех человек в поселке Шаля под Екатеринбургом.

Сразу несколько тревожных сообщений поступило в полицию Шали 28 сентября. Первой обратилась местная жительница, сообщившая, что неизвестный убил ее 53-летнего супруга, а буквально через час участковый доложил, что на пилораме в деревне Гора обнаружены трупы двоих мужчин, а около телевышке — еще одного.

Спустя некоторое время в местную больницу был доставлен раненый 43-летний местный житель. Погибшие и раненый работали на одной пилораме, у всех имелись телесные повреждения, причиненные колюще-режущим предметом.

«Личность подозреваемого полиция установила оперативно. Им оказался пять раз судимый за совершение тяжких преступлений местный житель 1963 года рождения по имени Александр. На его розыск и задержание были ориентированы все наряды. Вскоре указанного мужчину в состоянии алкогольного опьянения на улице Победы обнаружил наряд Госавтоинспекции. Гражданин оказал активное сопротивление при задержании. Увидев инспектора ГИБДД, он извлек из рукава нож и, пояснив, что ему нечего терять, начал приближаться к полицейскому. Не остановил нападавшего и произведенный капитаном полиции предупредительный выстрел в воздух. Задержать мужчину удалось, только ранив его из табельного пистолета Макарова в ногу, госпитализация ему не потребовалась. Сейчас он содержится под стражей и спрашивает у сыщиков, почему они его не застрелили сразу», — рассказал УралПолит.Ru официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых.

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В ходе допроса мужчина пояснил, что мотивом жестокой расправы стали обидные и оскорбительные выражения, которые позволяли себе убитые и потерпевший в адрес.

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, по санкциям которого уральцу грозит вплоть до пожизненного заключения.

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Стали известны подробности массового убийства прохожих под Екатеринбургом
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