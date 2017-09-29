Облсуд вернул спецзвания осужденным экс-полицейским из Заречного

29 августа 2017 года Свердловский областной суд смягчил приговор одному из фигурантов по делу о пытках в полиции Заречного. Бывший сотрудник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко выйдет из колонии на год раньше — ему снизили срок с 6 лет до 5, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Кроме того, все пятеро фигурантов избежали дополнительного наказания в виде лишения специальных званий. В остальном приговор оставлен без изменения. Он вступил в силу.

Установлено, что в 2014 году силовики выбивали у трех задержанных признание в убийстве. Один из потерпевших не вынес пыток и взял вину на себя. Другого после такого допроса увезли в больницу с разрывом селезенки.