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11:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Облсуд вернул спецзвания осужденным экс-полицейским из Заречного

И одному из них скостил срок.

29 августа 2017 года Свердловский областной суд смягчил приговор одному из фигурантов по делу о пытках в полиции Заречного. Бывший сотрудник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко выйдет из колонии на год раньше — ему снизили срок с 6 лет до 5, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Кроме того, все пятеро фигурантов избежали дополнительного наказания в виде лишения специальных званий. В остальном приговор оставлен без изменения. Он вступил в силу.

Установлено, что в 2014 году силовики выбивали у трех задержанных признание в убийстве. Один из потерпевших не вынес пыток и взял вину на себя. Другого после такого допроса увезли в больницу с разрывом селезенки.

В марте 2015 года суд вынес приговор экс-полицейским. Бывший начальник отдела полиции Александр Дубровин получил 4 года колонии общего режима, бывший глава угрозыска Андрей Махаев — 4,5 года, трое их подчиненных — от 3 до 6 лет.

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