В центре Омска «Лада Калина» вырвала водопроводную колонку
Инцидент произошел возле остановки «Улица Декабристов».
Инцидент произошел возле остановки «Улица Декабристов».
В паблике «Аварийный Омск» появился снимок «Лады Калины», умудрившейся вырвать из земли водопроводную колонку.
Как пишет автор фото, наезд произошел на улице 10 лет Октября, дом 43, что рядом с остановкой «Улица Декабристов».
У подписчиков инцидент вызвал противоречивые чувства.
Отметим, что в этой части города живет элита омской политики: