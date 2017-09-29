Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый мировой порядок Америки официально мертв
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Бизнес по займам «до зарплаты» выйдет в минус
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Настя Каменских поделилась смелым фото в мини-бикини - СМИ
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:25 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска «Лада Калина» вырвала водопроводную колонку

Инцидент произошел возле остановки «Улица Декабристов».

В паблике «Аварийный Омск» появился снимок «Лады Калины», умудрившейся вырвать из земли водопроводную колонку.

Как пишет автор фото, наезд произошел на улице 10 лет Октября, дом 43, что рядом с остановкой «Улица Декабристов».

У подписчиков инцидент вызвал противоречивые чувства. Кто-то пожалел автовладельца, упомянув, что колонка стоит прямо на дороге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в этой части города живет элита омской политики: вице-губернаторы Владимир Компанейщиков и Татьяна Вижевитова, а также бывший первый вице-мэр Александр Поповцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В выходные в Омске вновь прогнозируют мокрый снег
В Омске провалился конкурс на инвентаризацию метро
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Мужчина с ножом напал на людей на Урале. Погибли 4 человека
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Кейт Миддлтон борется с токсикозом необычным способом Принц Уильям рассказал, как его жена справляется с утренней тошнотой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь