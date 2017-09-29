В центре Омска «Лада Калина» вырвала водопроводную колонку

В паблике «Аварийный Омск» появился снимок «Лады Калины», умудрившейся вырвать из земли водопроводную колонку.

Как пишет автор фото, наезд произошел на улице 10 лет Октября, дом 43, что рядом с остановкой «Улица Декабристов».

У подписчиков инцидент вызвал противоречивые чувства. Кто-то пожалел автовладельца, упомянув, что колонка стоит прямо на дороге.

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