В Краснодаре вор, пытаясь угнать автомобиль, совершил массовое ДТП

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа города Краснодара обратился местный житель с сообщением о том, что во дворе многоквартирного дома на улице Володарского неизвестный мужчина повредил несколько машин. Прибывшая по адресу следственно-оперативная группа обнаружила жителей многоэтажки и водителя автомобиля марки Mitsubishi Lancer, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства выяснилось, что 38-летний краснодарец, находясь за рулем иномарки не справился с управлением и совершил наезд на четыре припаркованные машины. При проверке по базам данных стало известно, что автомобиль не принадлежит водителю. Правоохранители связались с законным владельцем автомобиля, который пояснил, что находится в Геленджике, а перед своим отъездом он оставил иномарку возле дома на улице Длинной и никому не разрешал ею пользоваться.

Виновника ДТП доставили в отдел полиции, где он сознался, что в нетрезвом состоянии проник в чужое жилище, отжав окно, похитил 27 000 рублей и ключи от авто, на котором решил поехать за спиртным. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля.