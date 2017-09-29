В Краснодаре вор, пытаясь угнать автомобиль, совершил массовое ДТП
Подозреваемый не справился с управлением чужого транспортного средства и наехал на четыре автомобиля, припаркованных во дворе многоэтажного дома.
Подозреваемый не справился с управлением чужого транспортного средства и наехал на четыре автомобиля, припаркованных во дворе многоэтажного дома.
В дежурную часть отдела полиции Центрального округа города Краснодара обратился местный житель с сообщением о том, что во дворе многоквартирного дома на улице Володарского неизвестный мужчина повредил несколько машин. Прибывшая по адресу
В ходе разбирательства выяснилось, что 38-летний краснодарец, находясь за рулем иномарки не справился с управлением и совершил наезд на четыре припаркованные машины. При проверке по базам данных стало известно, что автомобиль не принадлежит водителю. Правоохранители связались с законным владельцем автомобиля, который пояснил, что находится в Геленджике, а перед своим отъездом он оставил иномарку возле дома на улице Длинной и никому не разрешал ею пользоваться.
Виновника ДТП доставили в отдел полиции, где он сознался, что в нетрезвом состоянии проник в чужое жилище, отжав окно, похитил 27 000 рублей и ключи от авто, на котором решил поехать за спиртным. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля.
Подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» и «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», сообщает «Югополису»