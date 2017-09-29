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15:09 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре вор, пытаясь угнать автомобиль, совершил массовое ДТП

Подозреваемый не справился с управлением чужого транспортного средства и наехал на четыре автомобиля, припаркованных во дворе многоэтажного дома.

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа города Краснодара обратился местный житель с сообщением о том, что во дворе многоквартирного дома на улице Володарского неизвестный мужчина повредил несколько машин. Прибывшая по адресу следственно-оперативная группа обнаружила жителей многоэтажки и водителя автомобиля марки Mitsubishi Lancer, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства выяснилось, что 38-летний краснодарец, находясь за рулем иномарки не справился с управлением и совершил наезд на четыре припаркованные машины. При проверке по базам данных стало известно, что автомобиль не принадлежит водителю. Правоохранители связались с законным владельцем автомобиля, который пояснил, что находится в Геленджике, а перед своим отъездом он оставил иномарку возле дома на улице Длинной и никому не разрешал ею пользоваться.

Виновника ДТП доставили в отдел полиции, где он сознался, что в нетрезвом состоянии проник в чужое жилище, отжав окно, похитил 27 000 рублей и ключи от авто, на котором решил поехать за спиртным. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля.

Подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» и «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», сообщает «Югополису» пресс-группа УМВД по городу Краснодару.

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