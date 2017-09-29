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12:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане за растрату и мошенничество полицейские задержали конкурсного управляющего

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане по подозрению в растрате и мошенничестве полицейские задержали конкурсного управляющего, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что с марта 2014 по июль 2015 конкурсный управляющий ЗАО, как предполагают следователи по договоренности с группой лиц, не заключил договор купли-продажи участка площадью 20 гектаров с ООО, которое предложило за него более 3, 5 миллиона рублей. Полицейские выяснили, что конкурсный управляющий провел повторные торги и заключил договор-купли продажи с другой организацией, которой руководил. В результате участок был продан за 1,2 миллиона рублей.

Также, по данным УБЭ и ПК МВД по РТ, конкурсный управляющий в 2015 году выставил на торги здание гостиницы в Бугульме за 715 500 рублей. К торгам были допущены 4 участника, один из которых предложил 685 тысяч рублей. В 2016 году конкурсный управляющий провел повторные торги и продал гостиницу ООО по заниженной цене в 439 тысяч рублей.

В 2017 году управляющий выставил на торги здание картофелехранилища в Зеленодольском районе. Не позволил его купить участнику торгов за 206 тысяч рублей, а вновь провел повторные торги и продал победителю за 165 тысяч рублей, несмотря на то что второй участник повторных торгов предлагал 210 тысяч рублей.

По данным ИА «Татар-информ», речь идет о конкурсном управляющем ЗАО «Татагроэксим».

По всем этим фактам в СУ СК России по РТ возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Присвоение и растрата». По ним ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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