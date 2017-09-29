В сгоревшем бесхозном строении на Орудийной найден труп
При тушении пожара на улице Орудийной в областном центре обнаружен труп. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщил источник в экстренных службах региона.
При тушении пожара на улице Орудийной в областном центре обнаружен труп. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщил источник в экстренных службах региона.
Сообщение о пожаре на улице Орудийной поступило в 23:53 в четверг. Горело бесхозное деревянное строение размером 3×5 метров. При тушении пожара было найдено тело, личность погибшего не установлена.
Напомним, для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет