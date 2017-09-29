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12:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура проверит школу в Воронежской области после гибели второклассницы

Прокуратура Репьевского района начала проверку исполнения закона, направленного на охрану жизни и здоровья учащихся Краснолипьевской школы Репьевского района.

Источник: РИА "Воронеж"

Поводом послужила смерть восьмилетней школьницы во дворе школы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 28 сентября.

Трагедия произошла в среду, 27 сентября. Второклассница играла во дворе школы после уроков. Девочка забралась на статую женщины с кувшином в центре неработающего фонтана и начала раскачиваться. Не удержавшись, школьница упала и ударилась затылком о бетонное дно фонтана. От травмы ребенок погиб на месте.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

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