Коллектора, который угрожал жителям Петербурга, задержали в Ульяновске

Коллекторы в Петербурге не просто обнаглели, а обезумели. Забитых монтажной пеной замков на входных дверях им уж мало. Теперь он выбивают деньги с должников, угрожая расправой и распространяя ложную информацию о смерти родственников.

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Одного из таких ревностных работников задержали в Ульяновске. По версии следствия, 31-летний Рустам Мавлютов, оператор контакт-центра ООО МФО «Бутик финансовых отношений», причастен к совершению преступления квалифицированного как вымогательство.

— Следствием установлено, что в 2017 году группа лиц из числа коллекторских структур неоднократно вымогала у жителей города, бравших денежный займ, и у людей, не имеющих отношения к долговым обязательствам, денежные средства, многократно превышающие суммы долга, — сообщают в СК.

Они угрожали убийством не только потерпевшим, но и их малолетним детям, уничтожали имущество, распространяли сведения, позорящие потерпевших и их близких. СК