В Белореченске осудили бывшего судебного пристава
Женщина признана виновной в получении взятки и мошенничестве.
Женщина признана виновной в получении взятки и мошенничестве.
Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему судебному
По версии следствия, у Середы в производстве находилось несколько исполнительных дел о взыскании задолженности по кредиту с местной жительницы и ее поручителей. В октябре 2016 года работник ФССП, введя должницу в заблуждение, сообщила, что необходимо оплатить исполнительский сбор в размере 44 тысяч рублей. Однако, получив указанную сумму, судебный
О предложении должница сообщила в территориальный отдел СКР. 22 ноября 2016 года заявительница прибыла в кабинет судебного пристава- исполнителя и передала ей требуемую сумму денег. После получения денег злоумышленница была задержана оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.
Кроме того, в июне 2013 года судебный
Приговором суда Середе назначено наказание в виде 4 лет и 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере более 470 тысяч рублей. Также она лишена права занимать должности на государственной службе в системе органов исполнительной власти РФ на 3 года, сообщает