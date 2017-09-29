В Белореченске осудили бывшего судебного пристава

Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему судебному приставу-исполнителю Белореченского районного отдела судебных приставов УФССП по краю Светлане Середе. Она признана виновной в получении взятки за незаконное бездействие, покушении на мошенничество и двух эпизодах мошенничества.

По версии следствия, у Середы в производстве находилось несколько исполнительных дел о взыскании задолженности по кредиту с местной жительницы и ее поручителей. В октябре 2016 года работник ФССП, введя должницу в заблуждение, сообщила, что необходимо оплатить исполнительский сбор в размере 44 тысяч рублей. Однако, получив указанную сумму, судебный пристав-исполнитель не передала деньги в кассу отдела, а распорядилась ими по своему усмотрению. Затем она вновь потребовала от женщины еще 43 тысячи рублей за якобы оплату исполнительского сбора, а также предложила должнице за взятку в размере 23,5 тысячи рублей прекратить исполнительные производства. Однако основания для их прекращения отсутствовали.

О предложении должница сообщила в территориальный отдел СКР. 22 ноября 2016 года заявительница прибыла в кабинет судебного пристава- исполнителя и передала ей требуемую сумму денег. После получения денег злоумышленница была задержана оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Кроме того, в июне 2013 года судебный пристав-исполнитель аналогичным способом ввела в заблуждение другого должника и потребовала передать ей 21 тысячу рублей в качестве оплаты исполнительского сбора по делу, которое находилось у нее в производстве. Полученными деньгами женщина также распорядилась по своему усмотрению.