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12:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Суд в третий раз рассмотрит дело воронежских экоактивистов о вымогательстве 24 млн рублей

Игорю Житеневу и Михаилу Безменскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежский облсуд вернул в Новохоперский райсуд дело о вымогательстве 24 млн рублей у холдинга УГМК в четверг, 28 сентября. До этого районный суд уже два раза рассматривал резонансное дело и возвращал его на доследование, но обвинение добивалось отмены этих решений. Теперь уголовное дело в отношении экоактивистов рассмотрят в третий раз.

Игоря Житенева и Михаила Безменского обвинили в вымогательстве в особо крупном размере у холдинга УГМК. По версии следствия, Житенев и Безменский проводили митинги и пикеты под предлогом якобы «надвигающейся экологической катастрофы», когда в Новохоперском районе появился вахтовый лагерь геологов для разведки месторождений никеля. В июне 2013 года протестующие сожгли в лагере две буровые установки, испортили вагончики и технику, избили охрану и полицейских.

По данным обвинения, после разгрома лагеря Михаил Безменский познакомился с директором по безопасности УГМК и заявил, что сможет прекратить акции протеста. За это он попросил у руководства компании 5 млн рублей. Сначала мужчине перечислили 500 тыс. рублей, позже — еще 873 тыс. рублей. В сентябре 2013 года руководство УГМК оплатило Безменскому счет за автомобиль Audi Q7.

Несмотря на это, акции протеста продолжались. Безменский убедил руководство УГМК, что остановить пикеты может Житенев, руководивший казаками. За это надо было заплатить 7 млн рублей. Такую же сумму Безменский попросил для себя и еще 1 млн рублей одной из активных участниц экологического движения. Директор по безопасности УГМК встретился с Житеневым и Безменским в кафе-гостинице села Бабяково под Воронежем, где договорился передать активистам 15 млн рублей. К тому времени руководство холдинга обратилось в полицию, экоактивистов задержали после передачи денег. Оба не признают свою вину.

Дело по ч. 3 ст. 163 («вымогательство») рассматривают в суде с 2015 года. Максимальная санкция по статье — до 15 лет лишения свободы.

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