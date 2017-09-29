Перекрёсток улиц Ковалихинская и Семашко в Нижнем Новгороде залило горячей водой из-за прорыва теплотрассы
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
В настоящее время специалисты организации находятся на месте и выясняют причины и локализацию повреждений.
Согласно информации, на месте работают две аварийные бригады со спецтехникой. Планируется устранить последствия аварии до конца дня.
Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде официально начался 26 сентября.
Ранее сообщалось, что почти 100 претензий на отопление поступило в единую