Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каннибалы в Краснодаре: следователи назвали причину убийства
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Фильм, менее чем за три недели собравший в прокате свыше $500 млн
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
33-летний Шаляпин отдыхает в Сочи с 58-летней экс-женой - СМИ
Постаревший Абрикосов из Дом-2 изумил Сеть - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ: в Сеть попал кадр сильно изменившегося Мая Абрикосова
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12Взрыв военных складов под Винницей
12:21 (мск), источник: НТА-Приволжье

Перекрёсток улиц Ковалихинская и Семашко в Нижнем Новгороде залило горячей водой из-за прорыва теплотрассы

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ОАО «Теплоэнерго», информация о повреждении на теплотрассе в районе пересечения улиц Ковалихинская и Семашко поступила около 10:00 29 сентября.

В настоящее время специалисты организации находятся на месте и выясняют причины и локализацию повреждений.

Согласно информации, на месте работают две аварийные бригады со спецтехникой. Планируется устранить последствия аварии до конца дня.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде официально начался 26 сентября.

Ранее сообщалось, что почти 100 претензий на отопление поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Новгорода за 27 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Как отремонтировать ванную в хрущевке: реальный пример со сметой
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь