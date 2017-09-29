В Екатеринбург стянули спецслужбы с соседних территорий

В столицу Среднего Урала стягивают спецслужбы с соседних территорий из-за многочисленных сообщений о заложенных бомбах.

«На данный момент известно о 13 минированиях в Екатеринбурге и об одном в Горном Щите. Пожарных вызывают с выходных: был объявлен сигнал «сбор по тревоге», — сообщил «Уралинформбюро» источник в спецслужбах.

29 сентября неизвестные сообщили о бомбе в зданиях свердловского правительства и нескольких министерств, резиденции губернатора, УФССП, Общественной палате и других правительственных структурах, а также в двух школах.