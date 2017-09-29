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12:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирск второй день «минируют», власти просят сохранять спокойствие

Мэр Новосибирска Анатолий локоть заверил горожан, что власти и силовики обладают достаточным набором средств, чтобы противостоять угрозе терроризма.

Новосибирская область второй день находится под угрозой «минирования», сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным некоторых региональных СМИ, «телефонные террористы» продолжают угрожать спокойствию новосибирцев. Накануне, 28 сентября 2017 года, из-за ложных сообщений о взрывных устройствах были эвакуированы около 40 зданий, в том числе школы, торговые центры и административные учреждения.

К счастью, ни одно из сообщений о «минировании» не подтвердилось. Но каждый раз спасатели проводили полную проверку и эвакуацию.

Утром 29 сентября, по данным СМИ, звонки продолжились — сообщили о подозрительном предмете в отделении Сбербанка в Октябрьском районе Новосибирска. Прибывшие на место полицейские ничего опасного не обнаружили.

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После такого натиска «телефонного терроризма» сегодня, 29 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к горожанам и попросил сохранять спокойствие.

«Вчера на наш город обрушилась серия угроз о минировании зданий — Новосибирск подвергся серьёзной атаке “телефонных террористов”. Мы не первые столкнулись с этим явлением, аналогичные ситуации в последние недели происходили в ряде городов России. В подобных чрезвычайных ситуациях мы должны работать чётко и слаженно. Считаю необходимым дать поручение муниципальным учреждениям, в первую очередь — школам и детским садам, провести оценку действий сотрудников и дать дополнительный инструктаж об алгоритме действий при эвакуации людей. Кроме того, обращаюсь с просьбой к руководителям коммерческих структур, в чьих зданиях находится много людей — вам необходимо организовать инструктаж сотрудников и информирование посетителей о правилах поведения в экстренных ситуациях», — такое сообщение сегодня появилось на фициальных страницах Локтя в социальных сетях.

Всех новосибирцев, Анатолий Локоть призвал сохранять спокойствие и организованность, уверив, что власти и соответствующие органы обладают достаточным набором средств, чтобы противостоять угрозе терроризма.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября новосибирской полиции пришлось проверять десятки сообщений о минировании школ, торговых центров и административных зданий.

Также было эвакуировано здание Новосибирского международного аэропорта «Толмачево».

В справочную аэропорта «Толмачево» поступил анонимный звонок о минировании аэровокзала.

Отметим, волна ложных телефонных звонков о минировании началась в России 11 сентября. По данным экстренных служб, за это время эвакуации подверглись более ста городов. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

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