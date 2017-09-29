Омского юриста обворовали в маршрутке на 150 тысяч

Омского юриста обворовали в маршрутке на 150 тысяч

В минувшую среду, 27 сентября, в полицию обратился омич с заявлением, что в маршрутном такси № 307 (Ленинский районный суд — Оби) у него украли рюкзак с ценными вещами.