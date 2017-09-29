Омского юриста обворовали в маршрутке на 150 тысяч
В минувшую среду, 27 сентября, в полицию обратился омич с заявлением, что в маршрутном такси № 307 (Ленинский районный суд — Оби) у него украли рюкзак с ценными вещами.
В минувшую среду, 27 сентября, в полицию обратился омич с заявлением, что в маршрутном такси № 307 (Ленинский районный суд — Оби) у него украли рюкзак с ценными вещами.
В ручной клади находился телефон и ювелирные изделия. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей.
Инцидент произошел в районе Городской больницы № 1 им. Кабанова, что в Кировском округе Омска.
Теперь полицейским предстоит установить, кто забрал рюкзак у невнимательного юриста одной из ресурсоснабжающих компаний города. Ими уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража».