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12:18 (мск), источник: СуперОмск

Омского юриста обворовали в маршрутке на 150 тысяч

В минувшую среду, 27 сентября, в полицию обратился омич с заявлением, что в маршрутном такси № 307 (Ленинский районный суд — Оби) у него украли рюкзак с ценными вещами.

В ручной клади находился телефон и ювелирные изделия. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей.

Инцидент произошел в районе Городской больницы № 1 им. Кабанова, что в Кировском округе Омска.

Теперь полицейским предстоит установить, кто забрал рюкзак у невнимательного юриста одной из ресурсоснабжающих компаний города. Ими уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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