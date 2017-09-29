В Симферополе авто ДПС попало в аварию, преследуя пьяного водителя

«Водитель не выполнил требования об остановке, в связи с чем началось преследование. В итоге, гражданин не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП, участником которого стал полицейский автомобиль. Как позже выяснилось, водитель, пытавшийся скрыться от преследования, находился в состоянии алкогольного опьянения, и не имел права управления транспортным средством, поскольку у него нет водительского удостоверения », — сообщили в ГИБДД, также уточнив, что автомобиль был на «крымских украинских» номерах.
Сейчас виновник ДТП задержан, идет проверка. «В настоящее время мы проводим проверку по данному факту, выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение согласно действующего законодательства», — сообщили РИА Новости (Крым) в МВД России по РК.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что кроме полицейского автомобиля и машины преследуемого гражданина, в результате ДТП пострадали еще два авто.