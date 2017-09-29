В Симферополе авто ДПС попало в аварию, преследуя пьяного водителя

«Водитель не выполнил требования об остановке, в связи с чем началось преследование. В итоге, гражданин не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП, участником которого стал полицейский автомобиль. Как позже выяснилось, водитель, пытавшийся скрыться от преследования, находился в состоянии алкогольного опьянения, и не имел права управления транспортным средством, поскольку у него нет водительского удостоверения », — сообщили в ГИБДД, также уточнив, что автомобиль был на «крымских украинских» номерах.