Слушавший музыку в наушниках сочинец попал под поезд

Информация о происшествии на перегоне «Дагомыс — Лоо» поступила в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте от машиниста пассажирского поезда. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как рассказал машинист поезда, мужчина в наушниках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, не реагируя на звуковой сигнал. Машинист применил экстренное торможение. Однако предотвратить трагедию не удалось. Мужчина скончался на месте.