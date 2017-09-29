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16:30 (мск), источник: Югополис

Слушавший музыку в наушниках сочинец попал под поезд

​Сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте проводят проверку по факту травмирования 40-летнего местного жителя под колесами пассажирского поезда «Адлер — Архангельск».

Информация о происшествии на перегоне «Дагомыс — Лоо» поступила в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте от машиниста пассажирского поезда. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.

Как рассказал машинист поезда, мужчина в наушниках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, не реагируя на звуковой сигнал. Машинист применил экстренное торможение. Однако предотвратить трагедию не удалось. Мужчина скончался на месте.

Сотрудники транспортной полиции Сочи выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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