Слушавший музыку в наушниках сочинец попал под поезд
Сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте проводят проверку по факту травмирования 40-летнего местного жителя под колесами пассажирского поезда «Адлер — Архангельск».
Сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте проводят проверку по факту травмирования 40-летнего местного жителя под колесами пассажирского поезда «Адлер — Архангельск».
Информация о происшествии на перегоне «Дагомыс — Лоо» поступила в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте от машиниста пассажирского поезда. На место происшествия незамедлительно выехала
По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.
Как рассказал машинист поезда, мужчина в наушниках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, не реагируя на звуковой сигнал. Машинист применил экстренное торможение. Однако предотвратить трагедию не удалось. Мужчина скончался на месте.
Сотрудники транспортной полиции Сочи выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает