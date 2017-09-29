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13:05 (мск), источник: Sputnik.by

Гражданин Латвии совершил смертельное ДТП в Беларуси

Под колесами автомобиля погибла женщина, которая в темное время суток пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП в Витебске, в котором погибла женщина, на нее был совершен наезд автомобиля под управлением гражданина Латвии, сообщили в УГАИ министерства внутренних дел Беларуси.

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ДТП было совершено, когда женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода возле автозаправки.

«28 сентября в Витебске в 22:20 54-летний гражданин Латвии, управляя автомашиной Skoda Octavia, совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте», — сообщили Sputnik в пятницу в Госавтоинспекции.

По словам собеседников агентства, он двигался по крайней правой полосе Бешенковичского шоссе в Витебске, со стороны 2-й Прибережной улицы. ДТП произошло в районе дома № 52, возле АЗС «Белоруснефть».

В момент ДТП женщина пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода, на ней не было световозвращающих элементов. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, сказали в ГАИ.

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