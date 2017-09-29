ФСБ задержала подполковника полиции, подозреваемого во взяточничестве
В среду, 27 сентября, сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным полицейского при получении части взятки.
В среду, 27 сентября, сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным полицейского при получении части взятки.
По данным источника в правоохранительных органах, в руки ведомства попал сотрудник отдела
По оперативным данным, 12 сентября страж порядка начал «обрабатывать» жителя Самары, у которого оказалось просроченным разрешение на хранение оружия. Полицейский убеждал мужчину, что тому грозит конфискация оружия, крупный штраф и даже до 15 суток ареста. Чтобы замять дело, нужно было передать подполковнику полиции 25 тыс. рублей. Позже эта сумма была уменьшена до 21 тыс. рублей.
22 сентября сотрудник Росгвардии получил 5000 руб., после чего его с поличным задержали сотрудники ФСБ.
Сейчас материалы этой операции готовят к передаче в СУ СК РФ по Самарской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.