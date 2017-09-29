ФСБ задержала подполковника полиции, подозреваемого во взяточничестве

По данным источника в правоохранительных органах, в руки ведомства попал сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы по Самаре и Волжскому району Росгвардии Самарской области в звании подполковника полиции.

По оперативным данным, 12 сентября страж порядка начал «обрабатывать» жителя Самары, у которого оказалось просроченным разрешение на хранение оружия. Полицейский убеждал мужчину, что тому грозит конфискация оружия, крупный штраф и даже до 15 суток ареста. Чтобы замять дело, нужно было передать подполковнику полиции 25 тыс. рублей. Позже эта сумма была уменьшена до 21 тыс. рублей.

22 сентября сотрудник Росгвардии получил 5000 руб., после чего его с поличным задержали сотрудники ФСБ.