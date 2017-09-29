Внедорожник сбил женщину и детей, стоявших на обочине
В Алматы кроссовер, отброшенный на обочину в результате ДТП, сбил женщину и троих детей.
В Алматы кроссовер, отброшенный на обочину в результате ДТП, сбил женщину и троих детей.
Видео инцидента появилось в Instagram. По словам очевидцев, авария произошла вечером 28 сентября в микрорайоне «Ужет».
На кадрах ролика видно, как водитель Toyota Highlander решил пересечь улицу, не уступая дороги. На перекрестке кроссовер столкнулся с BMW, от удара Toyota отбросило на обочину, где стояли женщина и трое детей. Пострадавших зажало между машиной и бетонным блоком. Об их состоянии пока ничего неизвестно.