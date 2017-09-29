Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каннибалы в Краснодаре: следователи назвали причину убийства
10 причин кашля не от простуды
Срочный ужин: что заставило Путина отправиться к Эрдогану
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ: Каменских показала фигуру в сиреневом бикини
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ: в Сеть попал кадр сильно изменившегося Мая Абрикосова
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12Взрыв военных складов под Винницей
12:50 (мск), источник: РИА Новости

Медики рассказали о состоянии раненного при резне в уральском поселке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Жизни мужчины, раненного в ходе резни в одном из поселков Свердловской области, ничто не угрожает, сообщил РИА Новости в пятницу представитель регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что в деревне Гора Свердловской области было совершено убийство четырех человек, еще один человек ранен. В связи с этим происшествием задержан 54-летний житель поселка Шамары. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц».

«Состояние (раненого) средней тяжести. Там неглубокое ножевое проникновение. Ничего ему не угрожает», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, житель Шамар, будучи пьяным, вооружился охотничьим ножом, вызвал такси и поехал в деревню Гора на сельхозпредприятие. В подсобке предприятия он застал за обедом троих своих знакомых, с которыми у него были конфликтные отношения, и напал на них с ножом. Одному из них удалось выжить. Также был убит еще один человек, зашедший в это время в подсобку. После этого мужчина пошел к дому еще одного своего знакомого, вызвал его на улицу и ударил ножом.

Полицейским удалось задержать мужчину, только ранив его из табельного пистолета в ногу, госпитализация ему не потребовалась.

Как сообщал ранее РИА Новости официальный представитель ГУМВД по Свердловской области, в беседе с сыщиками мужчина признался в совершении преступления. С его слов, мотивом жестокой расправы стали обидные выражения, которые позволяли себе его знакомые.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медики рассказали о состоянии раненного при резне в уральском поселке
В Свердловской области мужчина зарезал четырех человек
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь