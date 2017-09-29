Медики рассказали о состоянии раненного при резне в уральском поселке

Ранее сообщалось, что в деревне Гора Свердловской области было совершено убийство четырех человек, еще один человек ранен. В связи с этим происшествием задержан 54-летний житель поселка Шамары. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц».

«Состояние (раненого) средней тяжести. Там неглубокое ножевое проникновение. Ничего ему не угрожает», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, житель Шамар, будучи пьяным, вооружился охотничьим ножом, вызвал такси и поехал в деревню Гора на сельхозпредприятие. В подсобке предприятия он застал за обедом троих своих знакомых, с которыми у него были конфликтные отношения, и напал на них с ножом. Одному из них удалось выжить. Также был убит еще один человек, зашедший в это время в подсобку. После этого мужчина пошел к дому еще одного своего знакомого, вызвал его на улицу и ударил ножом.

Полицейским удалось задержать мужчину, только ранив его из табельного пистолета в ногу, госпитализация ему не потребовалась.