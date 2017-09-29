В Екатеринбурге из машины инкассатора украли более миллиона рублей

Сигнал о преступлении поступил в полицию 28 сентября от руководителя компании, специализирующейся на изготовлении печатной продукции. По его словам, в день преступления ему позвонил водитель-экспедитор, который осуществлял инкассацию денежных разных филиалов, и рассказал, что на улице Уральской из автомобиля была украдена коробка с деньгами.

«Сотрудник также рассказал, что вышел на несколько минут из автомобиля в помещение кредитного учреждения, при этом закрыв на ключ. Вернувшись к машине, обнаружил, что со стороны водителя разбиты переднее и заднее стекла, а также пропала коробка с деньгами. Сумма ущерба составила порядка 1 млн 375 тысяч рублей», — пояснили УралПолит.Ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», за которую грозит до 10 лет лишения свободы.