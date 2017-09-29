В Екатеринбурге из машины инкассатора украли более миллиона рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают неизвестных, которые похитили более миллиона рублей, принадлежащих коммерческой организации.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают неизвестных, которые похитили более миллиона рублей, принадлежащих коммерческой организации.
Сигнал о преступлении поступил в полицию 28 сентября от руководителя компании, специализирующейся на изготовлении печатной продукции. По его словам, в день преступления ему позвонил
«Сотрудник также рассказал, что вышел на несколько минут из автомобиля в помещение кредитного учреждения, при этом закрыв на ключ. Вернувшись к машине, обнаружил, что со стороны водителя разбиты переднее и заднее стекла, а также пропала коробка с деньгами. Сумма ущерба составила порядка 1 млн 375 тысяч рублей», — пояснили УралПолит.Ru в
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», за которую грозит до 10 лет лишения свободы.
В ходе проведения