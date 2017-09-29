Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каннибалы в Краснодаре: следователи назвали причину убийства
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
33-летний Шаляпин отдыхает в Сочи с 58-летней экс-женой - СМИ
Постаревший Абрикосов из Дом-2 изумил Сеть - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ: в Сеть попал кадр сильно изменившегося Мая Абрикосова
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12Взрыв военных складов под Винницей
12:38 (мск), источник: dostup1.ru

Директора озерского завода ждет суд после закрытого уголовного дела

Суд прекратил преследование южноуральца, но теперь ему грозит новое разбирательство.

Челябинский облсуд отменил постановление о прекращении уголовного преследования директора «Озерского завода энергоустановок», обвиняемого в хищении, — дело рассмотрят заново, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность замдиректора ООО «Озерский завод энергоустановок», в ноябре 2015 года похитил 170 тыс. рублей. Мужчина умышленно завысил стоимость приобретаемого оборудования. В августе 2017 года Озерский городской суд прекратил дело южноуральца, ссылаясь на то, что ему уже вынесли приговор по тому же обвинению.

В апреле 2016 года обвиняемый был осужден за аналогичное хищение 150 тыс. рублей по тому же договору, но по другой спецификации. Суд первой инстанции указал, что мужчина не может быть повторно судим за преступление, которое совершалось с тем же умыслом.

Прокурор не согласился с прекращением дела и обжаловал решение суда. Облсуд указал, что деньги похищались по разным спецификациям за разные дизельные установки. Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Директора озерского завода ждет суд после закрытого уголовного дела
Отопление в детсадах Копейска отключили из-за долгов населения
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь