Директора озерского завода ждет суд после закрытого уголовного дела

Челябинский облсуд отменил постановление о прекращении уголовного преследования директора «Озерского завода энергоустановок», обвиняемого в хищении, — дело рассмотрят заново, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность замдиректора ООО «Озерский завод энергоустановок», в ноябре 2015 года похитил 170 тыс. рублей. Мужчина умышленно завысил стоимость приобретаемого оборудования. В августе 2017 года Озерский городской суд прекратил дело южноуральца, ссылаясь на то, что ему уже вынесли приговор по тому же обвинению.

В апреле 2016 года обвиняемый был осужден за аналогичное хищение 150 тыс. рублей по тому же договору, но по другой спецификации. Суд первой инстанции указал, что мужчина не может быть повторно судим за преступление, которое совершалось с тем же умыслом.