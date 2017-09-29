Чиновнику администрации Уфы предъявлено обвинение по двум статьям

Ему вменяются статьи «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР по РБ.
В ведомстве проинформировали, что в рамках федеральной программы «Жилище» в Уфе была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий в городе на 2007−2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. С 2008 по 2015 годы должностные лица администрации заключили договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Затем эти чиновники с превышением своих полномочий некоторые из домов включили и в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это повлекло необоснованное выделение почти одного миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
Ведомство отмечает, что 22 февраля текущего года в ходе обыска при участии оперативных служб Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и МВД по Башкортостану в жилище обвиняемого было обнаружено и изъято электронное устройство. Экспертиза показала, что оно предназначено для негласного получения акустической информации.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства, в том числе мотивы совершенных преступлений, а также иные лица, возможно, причастные к их совершению. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства следственного управления, проинформировали в СКР по региону.