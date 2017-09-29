Оторвавшийся от грузовика прицеп спровоцировал смертельное ДТП на Кубани

28 сентября примерно в 10:30 на 13-м километре автодороги Бейсуг — Новомалороссийская — Новогражданская произошла авария, в которой один человек погиб.

По предварительным данным, 55-летний водитель за рулем КамАЗа с прицепом превысил безопасную скорость, в результате чего от грузовика отсоединился прицеп, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva.