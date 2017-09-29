Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Авто, на которых ездят Лундгрен, Брюс Уиллис и Чак Норрис (фото)
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ: Каменских показала фигуру в сиреневом бикини
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Депутаты рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды»
Что заставило Путина отправиться к Эрдогану
Лолита показала, какой худой тростинкой была в 40 лет -СМИ
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
13:04 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Оторвавшийся от грузовика прицеп спровоцировал смертельное ДТП на Кубани

Трагедия произошла в Выселковском районе Краснодарского края.

28 сентября примерно в 10:30 на 13-м километре автодороги Бейсуг — Новомалороссийская — Новогражданская произошла авария, в которой один человек погиб.

По предварительным данным, 55-летний водитель за рулем КамАЗа с прицепом превысил безопасную скорость, в результате чего от грузовика отсоединился прицеп, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, от полученных травм 45-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: краснодарский людоед и его жена пойманы
Знаменитого российского спортсмена зарезала собственная дочь
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь