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12:59 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге «заминировали» четыре школы, детский сад, ТРЦ «МЕГА», «Парк Хаус», «Радугу-парк» и «Гринвич»

В Екатеринбурге продолжается череда «минирований».

Как передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на очевидцев, в настоящее время «заминированными» оказались четыре школы — № 165, № 171, № 146 и гимназия № 2. Также «заминирован» оказался детский сад, расположенный на Маршала Жукова, 11, ТРЦ «МЕГА», ТРЦ «Парк Хаус», ТРЦ «Радуга-парк» и ТРЦ «Гринвич».

Также очевидцы сообщают, что детей отпустили с уроков в школах № 140 и № 138. Однако, пока неизвестно, связано ли это с «минированием».

Всех учеников, учителей, сотрудников и посетителей эвакуировали. На месте работают экстренные службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сегодня также «заминированными» оказались резиденция губернатора Свердловской области, здание правительства региона, МУГИСО, отделение Пенсионного фонда на ВИЗ-бульваре. Главпочтамт, Театр Кукол, представительство ХМАО в Екатеринбурге, Институт связи, налоговую на Тимирязева, 11, школу № 23 в Академическом районе города, и др здания.

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