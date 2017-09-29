В Екатеринбурге «заминировали» четыре школы, детский сад, ТРЦ «МЕГА», «Парк Хаус», «Радугу-парк» и «Гринвич»
В Екатеринбурге продолжается череда «минирований».
В Екатеринбурге продолжается череда «минирований».
Как передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на очевидцев, в настоящее время «заминированными» оказались четыре школы — № 165, № 171, № 146 и гимназия № 2. Также «заминирован» оказался детский сад, расположенный на Маршала Жукова, 11, ТРЦ «МЕГА», ТРЦ «Парк Хаус», ТРЦ «Радуга-парк» и ТРЦ «Гринвич».
Также очевидцы сообщают, что детей отпустили с уроков в школах № 140 и № 138. Однако, пока неизвестно, связано ли это с «минированием».
Всех учеников, учителей, сотрудников и посетителей эвакуировали. На месте работают экстренные службы.
Напомним, сегодня также «заминированными» оказались резиденция губернатора Свердловской области, здание правительства региона, МУГИСО, отделение Пенсионного фонда на