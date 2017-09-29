Житель НСО напал на цветочный павильон и обокрал две дачи

Сотрудники полиции Новосибирска нашли и задержали мужчину, которого обвиняют в грабеже и краже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел 21 сентября — на улице Доватора мужчина зашел в павильон, где торгуют цветами и начал угрожать продавцу холодным оружием. Таким образом злоумышленник смог забрать выручку в размере 1 200 рублей, после чего скрылся. Потерпевшая сразу же позвонила в полицию и сообщила о нападении.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения и опросили свидетелей, после чего нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Новосибирской области. При чем, раньше он уже имел проблемы с законом из-за кражи и разбоя. Мужчина объяснил, что решился на преступление случайно. Он ехал домой на такси и увидел павильон с цветами. Он попросил водителя притормозить и отправился на дело.

Во время расследования удалось установить, что мужчина совершил еще две кражи электроинструментов в середине сентября под Новосибирском. В первом случае он проник в дачный домик, разобрав кирпичи, во второй раз слома дверь. В денежном эквиваленте он украл инструменты на сумму больше 25 тысяч рублей.