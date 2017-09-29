Житель НСО напал на цветочный павильон и обокрал две дачи
Полицейские Новосибирска задержали мужчину, которого подозревают в разбое.
Полицейские Новосибирска задержали мужчину, которого подозревают в разбое.
Сотрудники полиции Новосибирска нашли и задержали мужчину, которого обвиняют в грабеже и краже. Об этом сообщили в
Инцидент произошел 21 сентября — на улице Доватора мужчина зашел в павильон, где торгуют цветами и начал угрожать продавцу холодным оружием. Таким образом злоумышленник смог забрать выручку в размере 1 200 рублей, после чего скрылся. Потерпевшая сразу же позвонила в полицию и сообщила о нападении.
Полицейские изучили записи с камер наблюдения и опросили свидетелей, после чего нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Новосибирской области. При чем, раньше он уже имел проблемы с законом
Во время расследования удалось установить, что мужчина совершил еще две кражи электроинструментов в середине сентября под Новосибирском. В первом случае он проник в дачный домик, разобрав кирпичи, во второй раз слома дверь. В денежном эквиваленте он украл инструменты на сумму больше 25 тысяч рублей.
Сейчас мужчина находится под стражей. На него возбудили уголовные дела по статьям «Разбой» «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Расследование продолжается.