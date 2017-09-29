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13:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Куеде осудили кредитного инспектора за хищение у банка 300 тысяч рублей

30-летнюю девушку приговорили к трём годам лишения свободы условно.

В Куеде завершился судебный процесс над двумя местными жительницами, которые обвинялись в хищении более 300 тысяч рублей у банка.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 30-летняя девушка работала кредитным инспектором в одном банке. Обладая доступом к персональным данным клиентов, она незаконно оформляла потребительские кредиты на покупку мебели в магазине, который принадлежал её знакомой предпринимательнице. В результате злоумышленницы похитили у банка около 108 тысяч рублей.

Кроме того, предприимчивая сотрудница банка, обманув другого бизнесмена, путём оформления кредитов похитила ещё 263 тысячи рублей.

В результате суд приговорил кредитного инспектора к трём годам лишения свободы условно. Женщина также должна возместить банку материальный ущерб в сумме более 240 тысяч рублей. Её соучастницу, хозяйку мебельного магазина, оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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