В Куеде осудили кредитного инспектора за хищение у банка 300 тысяч рублей
30-летнюю девушку приговорили к трём годам лишения свободы условно.
30-летнюю девушку приговорили к трём годам лишения свободы условно.
В Куеде завершился судебный процесс над двумя местными жительницами, которые обвинялись в хищении более 300 тысяч рублей у банка.
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 30-летняя девушка работала кредитным инспектором в одном банке. Обладая доступом к персональным данным клиентов, она незаконно оформляла потребительские кредиты на покупку мебели в магазине, который принадлежал её знакомой предпринимательнице. В результате злоумышленницы похитили у банка около 108 тысяч рублей.
Кроме того, предприимчивая сотрудница банка, обманув другого бизнесмена, путём оформления кредитов похитила ещё 263 тысячи рублей.
В результате суд приговорил кредитного инспектора к трём годам лишения свободы условно. Женщина также должна возместить банку материальный ущерб в сумме более 240 тысяч рублей. Её соучастницу, хозяйку мебельного магазина, оштрафовали на 40 тысяч рублей.