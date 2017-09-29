Задержанный за убийство четырех человек в свердловском поселке дал признательные показания

Уголовное дело возбуждено по п."а ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, днем 28 сентября 54-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился охотничьим ножом, вызвал такси и поехал в деревню Гора на местное сельскохозяйственное предприятие.

На предприятии он прошел в подсобное помещение, где в это время были трое его знакомых, с которыми у него на протяжении длительного времени были неприязненные отношения. Обвиняемый ударил ножом несколько раз своих оппонентов, в результате два человека погибли на месте. Третий пострадавший был ранен. В этот момент в помещение зашел еще один мужчина, к которому обвиняемый также испытывал неприязнь.

Увидев, что произошло, он попытался убежать, но убийца догнал его и ударил ножом несколько раз. От полученных повреждений мужчина также скончался. «Раненому пострадавшему, остававшемуся в подсобном помещении, удалось скрыться от злоумышленника, он обратился за помощью в медучреждение и сообщил о случившемся в органы правоохраны», — говорится в сообщении.

Читайте также Стали известны подробности массового убийства прохожих под Екатеринбургом

Затем обвиняемый пошел домой к еще одному знакомому, с которым у него также были неприязненные отношения. Он выманил мужчину под надуманным предлогом из дома и тоже ударил ножом.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Таким образом, от рук обвиняемого погибли четверо мужчин, 1964, 1966, 1979 и 1968 годов рождения. Пятому удалось выжить благодаря своевременно оказанной медпомощи. Через несколько часов злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

При задержании он оказал сопротивление, поэтому в него стреляли из табельного оружия, мужчина был ранен в ногу, полицейским удалось обезвредить его.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Свердловской области, задержанный мужчина пять раз судим за совершение тяжких преступлений. Он оказал активное сопротивление при задержании.

Задержать мужчину удалось, только ранив его из табельного пистолета в ногу, госпитализация ему не потребовалась. По данным полиции, задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что мотивом преступления «стали обидные и оскорбительные выражения, которые позволяли себе убитые и потерпевший в адрес подозреваемого».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в Шалинской центральной городской больнице, медики оценивают состояние выжившего при резне мужчины как удовлетворительное.

«На момент осмотра утром на обходе состояние — удовлетворительное. На операции установлено, что у него непроникающее ранение грудной клетки слева», — сказал собеседник агентства.