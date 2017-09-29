Задержанный за убийство четырех человек в свердловском поселке дал признательные показания
29 сентября.
29 сентября.
Уголовное дело возбуждено по п."а ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, днем 28 сентября 54-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился охотничьим ножом, вызвал такси и поехал в деревню Гора на местное сельскохозяйственное предприятие.
На предприятии он прошел в подсобное помещение, где в это время были трое его знакомых, с которыми у него на протяжении длительного времени были неприязненные отношения. Обвиняемый ударил ножом несколько раз своих оппонентов, в результате два человека погибли на месте. Третий пострадавший был ранен. В этот момент в помещение зашел еще один мужчина, к которому обвиняемый также испытывал неприязнь.
Увидев, что произошло, он попытался убежать, но убийца догнал его и ударил ножом несколько раз. От полученных повреждений мужчина также скончался. «Раненому пострадавшему, остававшемуся в подсобном помещении, удалось скрыться от злоумышленника, он обратился за помощью в медучреждение и сообщил о случившемся в органы правоохраны», — говорится в сообщении.
Затем обвиняемый пошел домой к еще одному знакомому, с которым у него также были неприязненные отношения. Он выманил мужчину под надуманным предлогом из дома и тоже ударил ножом.
От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Таким образом, от рук обвиняемого погибли четверо мужчин, 1964, 1966, 1979 и 1968 годов рождения. Пятому удалось выжить благодаря своевременно оказанной медпомощи. Через несколько часов злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.
При задержании он оказал сопротивление, поэтому в него стреляли из табельного оружия, мужчина был ранен в ногу, полицейским удалось обезвредить его.
Как сообщает
Задержать мужчину удалось, только ранив его из табельного пистолета в ногу, госпитализация ему не потребовалась. По данным полиции, задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что мотивом преступления «стали обидные и оскорбительные выражения, которые позволяли себе убитые и потерпевший в адрес подозреваемого».
Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в Шалинской центральной городской больнице, медики оценивают состояние выжившего при резне мужчины как удовлетворительное.
«На момент осмотра утром на обходе состояние — удовлетворительное. На операции установлено, что у него непроникающее ранение грудной клетки слева», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшему 49 лет. Как сообщалось, что накануне в поселке Шамары Свердловской области были убиты четыре человека, еще один человек был ранен.