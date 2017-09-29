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13:11 (мск), источник: АиФ Уфа

Молодая сотрудница полиции из Башкирии вымогала крупную взятку за «помощь»

Она сообщила подозреваемой о возможности прекратить уголовное преследование и потребовала за это деньги.

Суд вынес приговор 24-летней уфимской полицейской. Её признали виновной в получении взятки в значительном размере, сообщает прокуратура.

Установлено, что дознаватель расследовала уголовное дело по краже товаров из гипермаркета. В июне прошлого года она сообщила подозреваемой о возможности прекратить уголовное преследование в связи с примирением сторон.

Для этого полицейская потребовала у подозреваемой 49 тыс. рублей. После получения взятки, она запросила еще 55 тыс. рублей. О действиях сотрудницы полиции подозреваемая сообщила в правоохранительные органы.

При получении денег злоумышленница была задержана сотрудниками полиции. Подсудимая полностью признала свою вину. Ранее она была уволена со службы.

Суд приговорил ее к трём годам заключения условно, с испытательным сроком на два года.

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