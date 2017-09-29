Молодая сотрудница полиции из Башкирии вымогала крупную взятку за «помощь»

Суд вынес приговор 24-летней уфимской полицейской. Её признали виновной в получении взятки в значительном размере, сообщает прокуратура.

Установлено, что дознаватель расследовала уголовное дело по краже товаров из гипермаркета. В июне прошлого года она сообщила подозреваемой о возможности прекратить уголовное преследование в связи с примирением сторон.

Для этого полицейская потребовала у подозреваемой 49 тыс. рублей. После получения взятки, она запросила еще 55 тыс. рублей. О действиях сотрудницы полиции подозреваемая сообщила в правоохранительные органы.

При получении денег злоумышленница была задержана сотрудниками полиции. Подсудимая полностью признала свою вину. Ранее она была уволена со службы.