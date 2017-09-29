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15:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 230 тысяч рублей украдено из машины в Новочеркасске

Кражу около 230 тысяч рублей из салона автомобиля раскрыли правоохранители в Новочеркасске.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, деньги были похищены на трассе М-4 «Дон» из салона автомобиля Hyundai Elantra, куда злоумышленник проник, разбив стекло. О краже заявила в полицию хозяйка иномарки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали по подозрению в преступлении 24-летнего безработного.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

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