Около 230 тысяч рублей украдено из машины в Новочеркасске
Кражу около 230 тысяч рублей из салона автомобиля раскрыли правоохранители в Новочеркасске.
Кражу около 230 тысяч рублей из салона автомобиля раскрыли правоохранители в Новочеркасске.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, деньги были похищены на трассе М-4 «Дон» из салона автомобиля Hyundai Elantra, куда злоумышленник проник, разбив стекло. О краже заявила в полицию хозяйка иномарки.
В ходе
На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.