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13:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

В центре Казани на зебре иномарка сбила 47-летнюю женщину

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). В Вахитовском районе Казани иномарка на зебре сбила 47-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

В четверг днем 33-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris на пересечении улиц Московская и Ташаяк сбил женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга и ушибом лба.

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