В центре Казани на зебре иномарка сбила 47-летнюю женщину
(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). В Вахитовском районе Казани иномарка на зебре сбила 47-летнюю женщину, сообщает
(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). В Вахитовском районе Казани иномарка на зебре сбила 47-летнюю женщину, сообщает
В четверг днем 33-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris на пересечении улиц Московская и Ташаяк сбил женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга и ушибом лба.