Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Спецназовец «Альфы»: как я ликвидировал организатора «Норд-Оста»
Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
На Украине разбился военный самолет
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"От нас с Ларочкой": Шаляпин показал отдых с Копенкиной
Постаревший Абрикосов из Дом-2 изумил Сеть - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Лолита показала, какой худой тростинкой была в 40 лет -СМИ
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
13:15 (мск), источник: Новый Калининград

В Советске нашли тело мужчины, пропавшего в начале сентября

В Советске обнаружили тело 35-летнего местного жителя, который пропал в начале сентября. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко.

Источник: Новый Калининград

Тело со следами гнилостных изменений нашли в районе ул. Каштановой жители одного из близлежащих домов. На место происшествия выезжал следователь Советского межрайонного следственного отдела регионального СК. При погибшем обнаружены личные вещи и деньги.

Когда личность погибшего была установлена, следователи связались с его родственниками. Они сообщили, что мужчина ушел из дома 9 сентября этого года. У следствия имеются данные, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вечерний @Калининград: медвежья угроза, Кёнигсберг — наш и цветы с зубами
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь