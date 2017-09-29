В Советске нашли тело мужчины, пропавшего в начале сентября

Источник: Новый Калининград

Тело со следами гнилостных изменений нашли в районе ул. Каштановой жители одного из близлежащих домов. На место происшествия выезжал следователь Советского межрайонного следственного отдела регионального СК. При погибшем обнаружены личные вещи и деньги.

Когда личность погибшего была установлена, следователи связались с его родственниками. Они сообщили, что мужчина ушел из дома 9 сентября этого года. У следствия имеются данные, что мужчина злоупотреблял алкоголем.