В Калининграде опекун воровал обезболивающие лекарства онкобольной женщины

Источник: Аргументы и факты

Ежемесячно больной раком жительнице Славского района выписывали не менее 80 ампул различных анальгетиков.

«По предварительным данным, злоумышленник подменял ампулы с морфином и трамадолом на противоаллергические средства, переклеивая этикетки», — рассказала Ирина Волк.

Эти обезболивающие мужчина продавал наркозависимым калининградцам. Выручка шла на развлечения.

Подмена обнаружилась, когда «лекарства» перестали помогать и боли стали все сильнее.

Во время обыска у опекуна полицейские обнаружили деньги, банковские карты, медицинские документы, десятки ампул с различными препаратами и растительное вещество, похожее на марихуану. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу.