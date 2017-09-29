В Калининграде опекун воровал обезболивающие лекарства онкобольной женщины

Ежемесячно больной раком жительнице Славского района выписывали не менее 80 ампул различных анальгетиков.
«По предварительным данным, злоумышленник подменял ампулы с морфином и трамадолом на противоаллергические средства, переклеивая этикетки», — рассказала Ирина Волк.
Эти обезболивающие мужчина продавал наркозависимым калининградцам. Выручка шла на развлечения.
Подмена обнаружилась, когда «лекарства» перестали помогать и боли стали все сильнее.
Во время обыска у опекуна полицейские обнаружили деньги, банковские карты, медицинские документы, десятки ампул с различными препаратами и растительное вещество, похожее на марихуану. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу.
Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 7 лет тюрьмы. Пока что он находится под подпиской о невыезде.