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15:18 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде опекун воровал обезболивающие лекарства онкобольной женщины

В Калининграде задержан житель мужчина, который воровал обезболивающие лекарства у онкобольной 36-летней женщины, которая находилась у него под опекой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Аргументы и факты

Ежемесячно больной раком жительнице Славского района выписывали не менее 80 ампул различных анальгетиков.

«По предварительным данным, злоумышленник подменял ампулы с морфином и трамадолом на противоаллергические средства, переклеивая этикетки», — рассказала Ирина Волк.

Эти обезболивающие мужчина продавал наркозависимым калининградцам. Выручка шла на развлечения.

Подмена обнаружилась, когда «лекарства» перестали помогать и боли стали все сильнее.

Во время обыска у опекуна полицейские обнаружили деньги, банковские карты, медицинские документы, десятки ампул с различными препаратами и растительное вещество, похожее на марихуану. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу.

Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 7 лет тюрьмы. Пока что он находится под подпиской о невыезде.

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