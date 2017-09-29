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12:47 (мск), источник: Ежедневник.by

СК выявил незаконную систему денежных переводов за границу

Следственным комитетом выявлена и пресечена деятельность незаконной организации граждан, оказывавших услуги по международным переводам денежных средств.

Источник: Ежедневник.by

Следственным комитетом, Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля и Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел раскрыта и пресечена масштабная нелегальная предпринимательская деятельность, а именно осуществление международных денежных переводов.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа граждан без соответствующей государственной регистрации за вознаграждение в период с января по май 2017 г. на территории г. Минска и Минской области оказывала для физических лиц услуги по осуществлению международных денежных переводов и перевозке наличных денежных средств, а также зачету взаимных требований и обязательств.

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Деятельность группы строилась по принципу банка, где органы управления располагались в г. Минске, а условные филиалы (представители) находились в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока (Беларусь, Россия, Азербайджан, Польша и др.).

При необходимости перевода наличных денежных средств физическое лицо в г. Минске обращалось к уполномоченному представителю, указывая сумму и страну, в которую намеревалось перевести деньги. После этого представитель согласовывал с организатором группы возможность осуществить такой перевод и стоимость вознаграждения, которое зависело от суммы перевода, лица, обратившегося за переводом, а также страны, в которую необходимо перевести деньги.

Как правило, сумма вознаграждения за услуги составляла от 1 до 10% от суммы перевода. В случае одобрения физическое лицо передавало указанному представителю наличные денежные средства, включавшие также указанный процент.

После этого ему сообщалась сумма, которую можно получить в стране назначения, контактные данные лица, который данную сумму в этой стране отдаст и соответствующий условный знак (пароль). При этом, зная названную информацию, получить деньги в стране назначения можно было практически сразу же после передачи денег, сообщила пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь.

По информации ГУБОПиК МВД некоторые пользователи подобными услугами причастны к незаконной миграции, торговле оружием и наркотикам.

По данным фактам управлением Следственного комитета по г. Минску в отношении организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 2 млн. рублей.

Обвиняемыми по уголовному делу признано три человека, в отношении двоих из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу работниками СК, ДФР КГК и ГУБОПиК МВД на территории г. Минска и Минской области проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, компьютерная техника, иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность обвиняемых лиц.

С целью возмещения незаконно полученного дохода на недвижимое имущество, автомобили, денежные средства обвиняемых наложен арест.

В настоящее время по указанным фактам проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.

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